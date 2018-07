Balança tem superávit de US$947 mi na 2a semana de dezembro A balança comercial brasileira registrou um superávit de 947 milhões de dólares na segunda semana de dezembro, mostraram dados divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O resultado foi mais do que suficiente para garantir um saldo superavitário para a balança até a metade de dezembro, de 512 milhões de dólares, depois do déficit de 435 milhões de dólares na primeira semana do mês. As exportações feitas entre os dias 8 e 14 de dezembro somaram 3,576 bilhões de dólares, o que representou uma média por dia útil de 715,2 milhões de dólares. As importações, por sua vez, totalizaram 2,629 bilhões de dólares no período, uma média de 525,8 milhões de dólares por dia útil. No ano, a balança comercial acumula um superávit de 22,945 bilhões de dólares. Analistas consultados pelo Banco Central estimam um superávit anual de 24 bilhões de dólares para a balança brasileira. (Reportagem de Renato Andrade)