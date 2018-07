Já são 175,6 milhões de celulares no País

O número total de celulares do Brasil atingiu 175,6 milhões no mês de janeiro, segundo dados divulgados ontem pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Só no mês passado, foram vendidos 1,64 milhão de novos aparelhos, o segundo melhor resultado de vendas - superado apenas por janeiro 2008, com 1,87 milhão. Os pré-pagos representam 82,62% do total. A operadora Vivo comanda o setor, com 29,87% do total de celulares.

INVESTIMENTO

Iguatemi anuncia novo shopping em SP

A Iguatemi Empresa de Shopping Centers anunciou, ontem, acordo para construção de um shopping em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. O investimento total para a construção é de R$ 135,1 milhões. O shopping, com 251 lojas, será voltado para as classes A e B. O proprietário do terreno ficará com 12% do empreendimento e a Iguatemi com os outros 88%. Com esse, serão 11 os shoppings da empresa no Estado.

FRIGORÍFICOS

Marfrig contesta multa de US$ 195 mil

O grupo brasileiro Marfrig vai entrar na Justiça contra a multa de US$ 195 mil que o governo argentino impôs ao frigorífico Quickfood. A multa foi aplicada pela Comissão Nacional de Valores (CNV) na semana passada, por "descumprimento das normas" de informação de fatos relevantes". A decisão trata de uma aquisição feita em 2007 pelo Marfrig. O grupo comprou a Quickfood, dona da Paty, marca líder de hambúrguer na Argentina.

MINERAÇÃO

Indiana pode ter 50% da Ferrous no Brasil

A estatal NMDC Ltd., maior mineradora de ferro da Índia em volume de vendas, comprará 50% nas operações da Ferrous Resources Ltd. no Brasil, por US$ 2,5 bilhões, de acordo com a edição de ontem do jornal indiano The Economic Times. O grupo Ferrous vai emitir US$ 2,5 bilhões em ações para a NMDC nos próximos anos e usará os recursos para desenvolver minas e construir infraestrutura. A Ferrous não comentou o assunto.

AUTOMÓVEIS

Fiat paralisa seis fábricas na Itália

A montadora Fiat interrompeu a produção em seis fábricas na Itália por duas semanas para se ajustar à queda na demanda causada pela recessão e pelo fim de um programa de incentivo à troca de veículos. A decisão mandará para casa 30 mil dos 80 mil empregados do grupo na Itália com salários reduzidos. O objetivo é manter os custos em nível baixo e diminuir estoques. Uma das unidades é uma joint venture com a francesa PSA Peugeot-Citroën em Sevel Val di Sangro.