Balanço da operação contra álcool nas estradas sai 2ª A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgará somente na segunda-feira o balanço da operação que cobre 61 mil quilômetros de rodovias federais no País para aplicar a lei que tornou mais rigorosa a punição por embriaguez no volante. Iniciado na manhã deste sábado, o mutirão que mobiliza 700 agentes da (PRF) continuará durante o domingo. Em alguns Estados, a greve dos patrulheiros pode afetar a fiscalização. Segundo a Agência Brasil, no Distrito Federal e em Estados em que há paralisação dos patrulheiros, como o Rio Grande do Norte e o Ceará, a tendência é que o trabalho não seja realizado agora, informou o sindicato da categoria. Os policiais rodoviários federais estão mobilizados em torno da votação da Medida Provisória (MP) 431, que prevê reajustes salariais para 800 mil servidores públicos. Eles têm feito manifestações em frente ao Congresso Nacional, onde tramita a MP, que poder ser apreciada na próxima semana.