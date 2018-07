Balanço das metas atuais será divulgado em 2011 O Ministério da Educação só divulgará o balanço do cumprimento das metas do atual Plano Nacional da Educação no ano que vem. Ainda assim, o MEC adiantou ao Estado dados parciais do documento preparado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Segundo a pasta, a taxa de repetência no ensino fundamental caiu de 21,7% para 13%. A população universitária, entre 18 e 24 anos, hoje é de 26% - a meta é chegar a 30%. O MEC aguarda dados da próxima Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (Pnad), do IBGE, para consolidar os dados relativos a 2009.