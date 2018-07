Balanço em hotel estaria sem manutenção, diz perito

A tragédia aconteceu às 12 horas, quando a menina brincava numa das três cadeiras do balanço do playground do hotel. A viga superior do brinquedo onde ficam pendurados os balanços soltou-se nos dois lados e caiu atingindo o tórax da criança. A menina chegou a ser levada para o pronto-atendimento de Águas de São Pedro, mas não resistiu ao ferimento. Ela teve um choque hemorrágico, após ter o pulmão perfurado. Os pais, Maria Isabel Gomes Pereira, que é brasileira, e Jean Jaques Schaller, francês, são professores universitários na França e passavam férias no Brasil. Eles tinham entrado no hotel um dia antes acompanhados dos avós maternos e passariam a semana.

O laudo da perícia deve ficar pronto dentro de um mês, mas o perito adiantou que, apesar da boa aparência externa da madeira do balanço, por dentro o material "apresentava sinais de ação do tempo". O delegado que acompanha o caso, Ricardo Fiori, deve começar ainda esta semana a ouvir os responsáveis pelo hotel e o monitor que estava com a menina no playground no momento da tragédia. O inquérito foi aberto para apurar homicídio culposo (sem intenção de matar).

Para a polícia, o hotel informou que o brinquedo passava por manutenção frequentemente. Por meio de nota, o Grande Hotel informou que a tragédia foi uma "fatalidade" e lamentou a morte da menina. O hotel disse que está tomando as medidas necessárias. "Foram adotadas todas as providências cabíveis nesta situação e o caso está sendo apurado". Na manhã desta terça-feira um engenheiro do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) esteve no hotel.