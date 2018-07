Balanço parcial aponta mais de 9,5 mi de crianças vacinadas

Daniela do Canto, da Agência Estado,

Dados de um balanço parcial da segunda etapa da Campanha Nacional contra a Poliomielite apontam que mais de 9,5 milhões de crianças menores de 5 anos de idade foram vacinadas em todo o país neste sábado, 19. O número representa uma cobertura de 61,5% do total da população dessa faixa etária. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é vacinar 14,7 milhões de crianças menores de cinco anos, uma cobertura de 95%.

Conforme informações do Ministério da Saúde, o número de 9,5 milhões reflete os dados consolidados até as 17h55 de hoje. As Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde continuarão atualizando os sistemas de informações nas próximas semanas, quando será divulgado um balanço final. O Ministério da saúde avalia que os números parciais indicam um bom desempenho dos estados na vacinação.

Para a campanha, foram montados 115 mil postos de vacinação em todo o país, onde trabalharam 350 mil profissionais. Foram utilizados 40 mil veículos terrestres, marítimos e fluviais. A primeira etapa da campanha foi realizada no dia 20 de junho e, conforme o Ministério, atingiu 95,7% da população-alvo.

Balanço parcial até as 17h55 do sábado, 19, por estado:

População Vacinados Cobertura

AC

82753 47.338 57,20%

AM

366360 145.317 39,67%

AP

78229 58.652 74,97%

PA

756544 400.898 52,99%

RO

137526 84183 61,21%

RR

51100 18171 35,56%

TO

127455 93899 73,67%

NORTE

1599967 848458 53,03%

AL

330429 169648 51,34%

BA

1274780 955918 74,99%

CE

743871 590766 79,42%

MA

665828 369998 55,57%

PB

316674 227710 71,91%

PE

753627 472314 62,67%

PI

301308 259214 86,03%

RN

264635 171822 64,93%

SE

196483 166748 84,87%

NORDESTE

4847635 3384138 69,81%

ES

277117 173407 62,58%

MG

1488648 856392 57,53%

RJ

1138874 510533 44,83%

SP

3060908 1837705 60,04%

SUDESTE

5965547 3378037 56,63%

PR

775650 500156 64,48%

RS

716855 492545 68,71%

SC

427797 300270 70,19%

SUL

1920302 1292971 67,33%

DF

223033 65738 29,47%

GO

472.339 312570 66,17%

MS

202.609 119102 58,78%

MT

263.403 131750 50,02%

C.OESTE

1161384 629160 54,17%

BRASIL

15494835 9532764 61,52%