Balão com 3 ocupantes fica preso por 5 horas em torre de alta tensão

Um balão de ar quente se chocou na tarde do domingo com uma torre de transmissão de energia em Northamptonshire, no centro da Grã-Bretanha, deixando seus três ocupantes presos por mais de cinco horas a 15 metros de altura.

O cesto do balão ficou preso aos cabos de alta tensão.

Uma equipe dos bombeiros teve que esperar mais de quatro horas para que a energia fosse desligada para poder subir a torre e iniciar o resgate.

Os três ocupantes do balão foram finalmente retirados por volta das 23h30, apenas com ferimentos leves, incluindo queimaduras.

Borrão

O balão era pilotado por um adolescente de 18 anos e levava também uma mulher e um homem mais velho.

O adolescente, Adam Griffiths, afirmou não saber bem como ocorreu o acidente.

"Não tenho certeza como ele aconteceu. A lembrança é como um borrão, para falar a verdade", afirmou.

Segundo ele, os três ocupantes estavam bem, apesar do frio e de pequenas queimaduras.

"Muita coisa passa pela sua cabeça quando você está preso lá por tanto tempo, mas o principal é que agora estamos embaixo, a salvo", disse.