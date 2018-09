Balão faz pouso de emergência em Ribeirão Preto-SP Um balão com sete pessoas a bordo fez um pouso de emergência no final desta tarde na Vila Tibério, em Ribeirão Preto (SP). O balão de fiscalização da Copa do Brasil de Balonismo, que começou hoje e termina no domingo no município, perdeu altitude devido a uma corrente de vento.