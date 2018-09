Balão pode ter sido causa de incêndio no Rio Bombeiros ainda trabalham em uma operação de rescaldo do incêndio de grandes proporções que atingiu uma área de preservação ambiental de aproximadamente quatro hectares do morro dos Cabritos, na zona sul do Rio. O fogo começou por volta das 22h de ontem. Água teve de ser retirada da Lagoa Rodrigo de Freitas por helicóptero para ajudar a apagar as chamas. Há suspeitas de que o fogo tenha sido provocado pela queda de um balão, mas as causas do incêndio serão apuradas pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente.