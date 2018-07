Balas perdidas matam diarista na capital paulista A diarista Tânia Regina Oliveira do Carmo de Aquino, de 44 anos, foi atingida, por volta das 17h45 de ontem, por duas balas perdidas quando caminhava pela Rua São Pedro do Sul, em Americanópolis, região do Jabaquara, na zona sul da capital paulista. Ferida nas costas e no pescoço, a vítima, mesmo encaminhada para o Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro Saboya, não resistiu aos ferimentos e, segundo a polícia, morreu às 19h30.