Baleados 2 militares brasileiros na República Dominicana Dois militares brasileiros que servem no Haiti foram feridos a tiros na noite de domingo, enquanto estavam de folga na República Dominicana. Autoridades policiais informaram que Fernando Ferreira Luís e Amura Dakota Dantoy foram baleados na saída de um centro de diversões no povoado praiano de Boca Chica, a 30 quilômetros a leste da capital, Santo Domingo. Foram roubados dinheiro e um telefone celular. Os militares pertencem à Missão de Estabilização das Nações Unidas para o Haiti. Segundo comunicado da polícia, Ferreira, de 34 anos, foi baleado na coxa direita e Dantoy, de 36, no glúteo esquerdo. "Ambos estão fora de perigo no hospital das Forças Armadas", informou o comunicado. Autoridades locais investigam o caso e buscam os autores dos disparos. Militares da Missão de Estabilização da Organização das Nações Unidas (ONU) costumam viajar para a República Dominicana em seus dias de folga para descansar e para fazer compras.