Baleia beluga dá à luz em aquário no Canadá

Após 15 meses de gestação, uma baleia beluga de 12 anos de idade chamada Qila deu à luz seu primeiro filhote no Aquário de Vancouver, no Canadá. O nascimento foi transmitido ao vivo pela televisão local. Qila foi a primeira beluga a ser gerada e nascer em um aquário canadense. Ela ainda vive no mesmo aquário, o de Vancouber, com sua mãe Aurora, de 21 anos.