Baleia de 20 toneladas aparece morta em Itaparica

O corpo de uma baleia jubarte de 11 metros de comprimento e cerca de 20 toneladas está encalhado na Praia de Aratuba, na Ilha de Itaparica, Baía de Todos os Santos. De acordo com pescadores, o animal foi visto pela primeira vez na noite de sexta-feira, 24, preso na barreira de corais que cerca a praia. Técnicos do Instituto Baleia Jubarte estiveram no local, na manhã deste sábado, mas não souberam determinar a causa da morte do mamífero. A remoção só deve ser realizada na madrugada de domingo, quando a maré baixar.