Baleia é encontrada morta no Rio de Janeiro

Uma baleia foi encontrada morta no mar, na Praia de São Conrado, na região conhecida como Costão do Niemeyer, zona sul do Rio, na manhã desta terça-feira, segundo o Corpo de Bombeiros.

Equipes do Grupamento Marítimo de Botafogo e de Copacabana foram ao local para tentar resgatar o animal, que estava perto do Posto 12, mas a baleia já estava morta, segundo os bombeiros. Caso nenhuma instituição se interesse pelo corpo do animal, a Comlurb deve remover a baleia para um aterro, em Seropédica, segundo o órgão.