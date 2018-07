Baleia encalha em praia de Areia Branca-RN Uma baleia jubarte encalhou hoje na praia de Upanema, localizada na cidade de Areia Branca (RN). Segundo a Capitania dos Portos local, ela foi vista por um mototaxista por volta das 9 horas. Durante todo o dia não foi possível empurrá-la de volta para águas mais fundas. No início da noite de hoje, por causa do escuro e da baixa maré as tentativas de mexê-la foram suspensas. Uma equipe de monitoramento do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) ficará no local para observá-la e os esforços devem ser retomados novamente amanhã.