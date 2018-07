Baleia encalhada é encontrada morta em Cabo Frio-RJ Uma baleia da espécie minke-anã, de cerca de dez metros de comprimento e aproximadamente um ano de vida, foi encontrada morta hoje encalhada na praia do Foguete, em Cabo Frio (RJ). Foram necessários cinco bombeiros para retirar o animal do mar. A baleia não tinha sinais de agressão. Depois de examinada para que seja constatada a causa da morte, o esqueleto será enviado ao Museu Nacional, no Rio.