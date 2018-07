Baleia encalhada é resgatada em rio no Pará

Uma baleia encontrada na última sexta-feira, 12, encalhada no rio Taquimboque, no Pará, foi resgatada ontem e devolvida ao mar. A ação contou com técnicos da Divisão de Fauna e Pesca e do Centro de Pesquisa e Gestão Pesqueira do Litoral Norte (Cepnor) do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Delegacia de Meio Ambiente da Polícia Civil do Pará (Dema) e do Corpo de Bombeiros de Capanema. O animal, segundo o Ibama, foi visto pela primeira vez na sexta pelos ribeirinhos da Comunidade do Giz, mas, como eles acreditavam que o animal iria embora, só avisaram os órgãos competentes no domingo, 14. De acordo com informações dos ribeirinhos, a baleia, com aproximadamente 8 metros de comprimento, encalhou, mas um grupo se formou para empurrá-la até a parte mais funda do rio. O resgate só foi possível com a vinda da maré alta, que permitiu que os barcos pudessem entrar no rio. Segundo o Ibama, esse tipo de aparecimento de baleias não é normal, e é possível que o animal tenha chegado no local por ter perdido sua rota na busca de cardumes ou por ter sido empurrada por correntes marítimas. A espécie da baleia não foi identificada porque a equipe não conseguiu aproximação suficiente.