Na próxima madrugada, quando a maré deverá encher, será feita nova tentativa de resgate. O salvamento da baleia é acompanhada por dezenas de banhistas e os bombeiros tiveram que montar um cordão de isolamento para impedir que as pessoas se aproximem da cauda do animal. Segundo o Instituto Baleia Jubarte, este ano 89 baleias já encalharam na costa brasileira. No ano passado foram 30.