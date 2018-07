Baleias encalhadas voltam ao mar As últimas 33 baleias, de um total de 99, que encalharam em uma praia remota da Nova Zelândia no início da semana conseguiram voltar ao mar ontem. Elas foram acompanhadas por uma embarcação do Departamento de Conservação. Mais de 30 morreram durante o encalhe. Com AP e EFE