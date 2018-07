Baleias presas no gelo se revezam para respirar no Canadá

Uma vila de pescadores no norte do Canadá pediu ajuda do governo para resgatar um grupo de mais de dez baleias orcas.

As baleias estão presas embaixo do gelo que se formou na superfície do mar na Baía de Hudson.

Segundo os moradores da vila, as orcas estão se revezando para respirar através de um buraco no gelo, do tamanho de um pequeno caminhão.

O prefeito da vila de Inukjuak, que fica a 1.500 quilômetros ao norte de Montréal, pediu o envio de um navio quebra-gelo para ajudar a libertar as baleias.