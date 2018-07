Ban Ki-Moon constata desigualdade em favela no Rio

Na chegada ao morro, ocupado pela Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) desde junho de 2009, Ban assistiu a uma apresentação de música e dança de crianças de uma creche. Em seguida, o secretário-geral conversou com os 12 jovens, que participam do programa Plataforma dos Centros Urbanos do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

"Contei a ele sobre casos de pessoas soropositivas expulsas de favelas da cidade. Precisamos de mais informações sobre o HIV nas escolas e nas comunidades para evitar discriminação", afirmou a estudante Rafael Queiroz, de 18 anos, do bairro de Oswaldo Cruz, na zona norte da cidade. Moradora da Favela da Grota, no Complexo do Alemão, também na zona norte, uma das mais violentas do Rio, Rafaela Moraes, de 16 anos, reclamou do preconceito contra os moradores de favelas. "A comunidade aparece sempre em notícias associadas com violência. Ninguém sabe que onde eu moro existem projetos sociais e culturais", disse.

O secretário-geral disse que levará reivindicações dos jovens ao presidente Lula, a quem elogiou pelo "esforço no combate à fome e à redução da pobreza". Ele disse que cobrará apoio dos países industrializados. "Líderes dos países industrializados prometeram recursos que ainda não chegaram aos países em desenvolvimento", declarou.

No final da tarde, no Forte Duque de Caxias, no Leme, ele ainda participou de uma homenagem aos militares brasileiros da Missão de Paz da ONU no Haiti que morreram no terremoto.