Ban Ki-moon pede 'honra' ao planeta no Rio

"A Terra mãe pertence a todos e a Rio+20 é uma oportunidade única que todos temos de aproveitar", disse ele em mensagem distribuída por ocasião do Dia da Terra, comemorado amanhã.

A efeméride, afirmou, deveria ser um motivo "para honrar nosso único planeta", mas também como "uma chamada de ação contra a falta de respeito humano com os recursos e ecossistemas da natureza."

Ele declarou que a Rio+20 oferece a oportunidade adequada para "mudar o curso" das ações humanas em relação ao planeta e alterar seus padrões de comportamento de modo a "cultivar um ambiente natural e social em que todas as crianças se sintam seguras e todos os povos possam prosperar". Ele defende que sejam tomadas medidas "duras, mas necessárias" para garantir a viabilidade do planeta.

Selo. A cidade do Rio de Janeiro, junto com Nairóbi, no Quênia, e Estocolmo, na Suécia, será representada em uma série de selos comemorativos do 40.º aniversário do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma). / EFE