Banana nanica solta-se do cacho

Tenho pés de banana nanica e nanicão que produzem cachos vigorosos. Com o início do amadurecimento, porém, as bananas se soltam do cacho e ainda verdes amadurecem. O que acontece?

JOÃO JOSÉ PASSOS SOBRINHO

BARRETOS (SP)

As bananeiras do tipo nanicão ou nanica, do grupo cavendish, apresentam problemas para amadurecer em condições naturais, explica o pesquisador do Instituto Agronômico (IAC), Luiz Antonio Junqueira Teixeira. "Normalmente, o amadurecimento não ocorre de forma uniforme nessas variedades e é comum uma parte do cacho permanecer verde, enquanto já há frutas maduras, prontas para o consumo, em outras pencas." Segundo Teixeira, a solução desenvolvida para uniformizar o processo de amadurecimento chama-se climatização. Resumidamente, os frutos são colhidos ainda verdes, levados até uma câmara de climatização com temperatura e umidade controladas. Nesta câmara são injetados gases que desencadeiam o processo de amadurecimento. Após algum tempo, as pencas são retiradas da câmara prontas para serem comercializadas. "Há soluções caseiras para a climatização, como colher os cachos ainda verdes, colocá-los num ambiente fechado e aumentar a concentração dos gases que favorecem o amadurecimento. Uma das fontes destes gases são frutos maduros. O uso de produtos químicos não é seguro para o uso doméstico." IAC, tel. (0--19) 3202 - 1653.

TOMATE ROQUESSO: MAIS INFORMAÇÕES

Em relação à carta do leitor Antonio C. Prado Jr., sobre a variedade de tomate roquesso, publicada no Agrícola de 4/8/2010, o governo do Espírito Santo, por meio de sua assessoria de imprensa, informa que a semente deste tomate é oriunda de uma seleção feita por uma família de agricultores do município capixaba de Santa Tereza, no início da década de 1980. A variedade foi muito utilizada por agricultores e uma empresa de sementes, no fim dos anos 1990, fez a multiplicação e passou a comercializá-la no Espírito Santo e em outros Estados. Entretanto, com a introdução de variedades híbridas de tomate, que passaram a dominar o mercado de sementes, o roquesso foi perdendo espaço e ficou restrito a poucos agricultores agroecológicos, que ainda mantêm o interesse de multiplicar suas próprias sementes. É uma das variedades bem aceitas nesse tipo de sistema, por causa da resistência a doenças e sabor diferenciado. Mas resultados de pesquisas do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostram a necessidade de manejo especial com irrigação, pois a irregularidade no fornecimento de água pode provocar rachaduras no fruto, o que interfere na aparência e padrão para comércio. O pesquisador do Incaper Jacimar Souza vem mantendo essa variedade como material genético de seus trabalhos e possui amostras dessa semente. Incaper, tel. (0--27) 3137-9868.

GOIABEIRA É PODADA DEPOIS DA COLHEITA

Tenho uma goiabeira e gostaria de saber a época certa da poda. Tenho a informação de que a poda deveria ser feita no fim de junho/começo de julho, ou ainda após 15 de agosto.

WALCIR JOSÉ VERONESE

"A goiabeira tem a sua florada regular no início da primavera, pois a flor vem somente com ramos novos. Desta forma, a orientação é que a poda de limpeza e arejamento da copa seja realizada após a colheita dos frutos, que será em fevereiro/março", diz o engenheiro agrônomo José Augusto Maiorano, da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati). "Se o leitor realizar a poda agora, pode ser que a floração seja prejudicada. Lembro, ainda, que a goiabeira floresce fora de época porque a podamos." Cati, tel. (0--19) 3743-3700.

VIVEIROS TÊM MUDAS DE LARANJA-BAÍA

Lembrando o tempo de infância em Mogi-Mirim (SP), onde a laranja-baía era tão grande que seu umbigo era do tamanho de uma laranja-pêra, procuro mudas dessa laranja.

ORISETE

No Estado de São Paulo, o leitor pode entrar em contato com os seguintes viveiros, indicados pelo Centro de Citricultura Sylvio Moreira do Instituto Agronômico (IAC): Citrograf, tel. (0--19) 3866-2285; Citros Camargo, tel. (0--19) 3858-1334; Horticitrus, tel. (0--19) 3546-1680; Sanicitrus, tels. (0--19) 3542-0227 e 3551-9960; Teófilo & Scholl, tel. (0--19) 3682-3012.