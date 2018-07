Um prejuízo de R$ 24,7 milhões teriam sofrido produtores de banana do Vale do Ribeira com a enchente do Rio Ribeira de Iguape, em janeiro, informa o Escritório de Desenvolvimento Rural de Registro, da Secretaria de Agricultura paulista. Cerca de 6.500 hectares de bananais foram atingidos, afetando 13 milhões de plantas.