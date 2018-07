Bancada do PT indica Aníbal Diniz para vice-presidência do Senado A bancada do PT indicou o senador Aníbal Diniz (PT-AC) para ocupar a vice-presidência do Senado no lugar da senadora Marta Suplicy (PT-SP), que deixará o cargo para assumir o Ministério da Cultura, anunciou nesta quarta-feira o líder do PT na Casa, Walter Pinheiro (PT-BA).