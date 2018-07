Bancários fazem protesto no centro de São Paulo Cerca de 150 bancários se reuniram em protesto na tarde de hoje na Praça do Patriarca, no centro de São Paulo. Eles ocuparam apenas a calçada e contavam com carro de som. Segundo o sindicato dos trabalhadores de São Paulo, Osasco e região, a greve segue forte, com paralisação de agências na capital paulista.