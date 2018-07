Banco antecipa crédito para agricultores O Santander anunciou que vai disponibilizar, já no primeiro semestre deste ano, R$ 65 milhões para a compra de fertilizantes para a safra 2009/2010. "Os estoques de fertilizantes estão elevados, então vamos oferecer crédito para os clientes anteciparem as compras e aproveitarem os melhores preços", justificou Walmir Segatto, superintendente Comercial de Agronegócios do banco.