Banco Central do Japão promete reforçar liquidez no país para minimizar efeito do tremor O presidente do Banco do Japão (BoJ), Masaaki Shirakawa, disse que o banco central vai aumentar a liquidez do sistema bancário na segunda-feira, reforçando a determinação do banco de manter os mercados estáveis depois do terremoto devastador que atingiu o nordeste do Japão.