Banco Central lança moedas comemorativas da Copa do Mundo de 2014

Uma cerimônia realizada na sede do Banco Central, em Brasília, marcou o início da comercialização dos nove modelos disponíveis: um de ouro, dois de prata e seis de cuproníquel.

A compra pode ser feita no site do Banco do Brasil, por meio de boleto bancário ou débito em conta corrente. Na sede do BC e em suas representações regionais em Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo a compra pode ser feita somente em dinheiro.

A moeda de ouro, com 4,4 gramas, 16 milímetros de diâmetro e valor de face de 10 reais, custa 1.180 reais. Uma bola na rede orna um dos lados da peça, enquanto a taça de campeão estampa o outro. A tiragem máxima será de 5 mil moedas, embora por ora apenas 2.720 estejam sendo disponibilizadas.

Um pouco maiores, com 27g e 40mm, os dois modelos de prata vêm com valor de face de 5 reais e são vendidos a 190 reais. As imagens cunhadas nas moedas homenageiam as cidades-sede dos jogos e também o mascote da Copa, o Fuleco. Neste primeiro momento, 12 mil estão disponíveis, com a tiragem podendo chegar a 20 mil.

Os seis modelos mais baratos, em cuproníquel, com 10,17g, 30mm e valor de face de 2 reais, saem a 30 reais. Todos trazem o mapa do Brasil de um lado e do outro lances clássicos do futebol. A tiragem inicial é de 7,4 mil unidades, e a máxima de 20 mil.

A partir de março, também será comercializada uma cartela com o conjunto das seis moedas de cuproníquel, por 140 reais.

Acompanham todas as moedas um certificado de autenticidade com selo holográfico da Fifa.

(Reportagem de Felipe Pontes, no Rio de Janeiro)