Banco cobra taxa alta e faz sorteio

Brasileiro adora sorteios, mesmo na hora de escolher aplicações financeiras. A mais nova investida foi do Banco do Brasil, que adaptou um dos seus fundos conservadores - o BB Renda Fixa LP 100 - para ser uma carteira premiada. Durante um ano, distribuirá 30 prêmios mensais de R$ 1,5 mil, um prêmio mensal de R$ 25 mil e um prêmio trimestral de R$ 100 mil para quem mantiver o saldo médio mensal da aplicação acima de R$ 250.

"É um produto de varejo, acessível ao pequeno investidor porque tem aplicação inicial de R$ 100, com rentabilidade e liquidez diárias e com o apelo da premiação", explica o diretor executivo da BB DTVM, Carlos Massaru Takahashi. O fundo premiado do BB teve a taxa de administração reduzida de 5,5% ao ano para 4% há alguns meses, mas ainda é o fundo conservador para pessoa física com o custo mais alto da instituição.

Esta característica, aliás, é comum aos fundos que embutem sorteios. Afinal, parte dos valores arrecadados com a taxa de administração é transformada nos prêmios. Em consequência, a rentabilidade destes fundos é muitas vezes bem inferior à da poupança e do CDI (veja gráfico ao lado).

A analista de sistemas Fernanda Yamata, de 25 anos, logo percebeu que a taxa de um fundo com sorteios em que investiu era alta, desistindo da aplicação. "Vi que a carteira consistia de títulos públicos, e na época eu já investia em títulos pelo Tesouro Direto, pagando 0,6% ao ano. Então, por que pagar taxa de 4% ao ano?"

"O fundo é voltado à classe popular, mas para nossa surpresa a procura é grande pelos clientes de alta renda", diz o diretor de investimentos do Bradesco, Marcos Villanova, sobre o Hiperfundo, que sorteia sete carros e uma casa por semana. Com 295 mil cotitstas e patrimônio de R$ 4,3 bilhões, o fundo cobra taxa de administração de 4,5% ao ano.

No Banco do Brasil, a promoção fortaleceu o fundo. Sem publicidade, o BB Renda Fixa LP 100 viu o número de cotistas subir 28% em 23 dias, para 8,3 mil, e o patrimônio saltar 26%, para R$ 35,6 milhões.

ENTENDA

Taxa de administração - Incide sobre o valor investido para remunerar a gestão e administração da carteira. É apresentada como taxa anual, mas cobrada diariamente.

Fundos conservadores - Fundos das categorias referenciado DI, curto prazo e renda fixa que aplicam boa parte dos recursos investidos em títulos públicos.