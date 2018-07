Banco da China terá 10% do crédito total

O Banco da China prevê que seus novos empréstimos este ano vão responder por 10% do total do setor, dentro dos níveis históricos, disse o presidente da instituição, Xiao Gang. Segundo ele, a instituição vai se concentrar na melhoria de sua estrutura de crédito este ano. O banco foi a maior fonte de empréstimos da China, com 1,405 trilhão de yuans (US$ 206 bilhões) entre janeiro e setembro de 2009, 15% do total de 9,35 trilhões de yuans de todos os bancos do país. O órgão que regulamenta o setor bancário do país fixou como meta o nível de 7,5 trilhões de yuans para os novos empréstimos bancários este ano.