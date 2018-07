Banco da Inglaterra mantém taxa de juro em 0,5%

Este foi o primeiro mês em que o Comitê de Política Monetária do banco central manteve a taxa de juro desde setembro do ano passado, tendo feito um corte de 4,5 pontos percentuais para lidar com a primeira recessão econômica na Grã-Bretanha desde o início de 1990.

A autoridade monetária sinalizou no mês passado que os custos de empréstimo não seriam ainda mais reduzidos e que se concentraria em injetar capital diretamente na economia --processo denominado quantitative easing-- para estimular a demanda.