Banco do Brasil abrirá agência na Rocinha, no Rio O Banco do Brasil informou hoje que irá inaugurar nos próximos dias uma nova agência na comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. A futura agência está com o espaço físico em fase final de reforma e contará com equipe formada por um gerente e 10 funcionários. Está será a terceira unidade do banco em comunidades pacificadas do Rio de Janeiro. Em 2011, o banco inaugurou agências no Complexo do Alemão e na Cidade de Deus.