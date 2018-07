Banco do Brasil atinge R$ 7 bi em contratos do Fies

Segundo comunicado à imprensa, em dois anos de atuação do banco neste segmento, metade dos estudantes que efetuaram sua inscrição no sistema Fies optaram pelo Banco do Brasil como agente financeiro. Além disso, dois terços do total das operações do Fies liberadas pela empresa foram formalizadas durante 2012, um desempenho que supera em 226% o resultado de 2011.

De acordo com o Banco do Brasil, entre as estratégias que têm contribuído para a boa performance da instituição financeira no crédito educativo estão as parcerias firmadas com universidades privadas, a exemplo dos convênios com os grupos Anhanguera, Unip, Estácio, Kroton, Mackenzie e Ânima.