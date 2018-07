Banco do Brasil indica Dan Conrado para presidir Previ

Conrado vai assumir o lugar de Ricardo Flores que, segundo comunicado da Previ, comunicou ao Conselho Deliberativo do fundo sua intenção de deixar o cargo a partir de 1o de junho.

O episódio encerra uma disputa pelo comando do maior banco do país travada entre seu presidente Aldemir Bendine e Flores, e que resultou em mudanças no alto escalão do BB e da Previ, maior fundo de pensão do país, com uma carteira de investimentos de cerca de 150 bilhões de reais.

Em dezembro, o BB promoveu Conrado, então diretor de Distribuição na filial São Paulo, à vice-presidência, numa troca de cadeiras que derrubou o então vice-presidente da área internacional, Allan Toledo, segundo fontes ligadas à situação, era acusado pelo grupo de Bendine de aliar-se a Flores para tentar tomar-lhe o cargo.

Na semana passada, o BB anunciou que seu conselho de administração aceitou o pedido de renúncia de Ricardo Antonio de Oliveira da vice-presidência de governo do banco. Este, por sua vez, era acusado de aliar-se a Bendine para tentar enfraquecer Flores.

Há duas semanas, a Reuters antecipou que o governo já havia comunicado a Flores e a Oliveira que ambos deveriam deixar seus cargos.

Conrado, 47 anos, vai complementar o mandato de Flores, inicialmente eleito para o período 2010-14.

(Por Aluisio Alves)