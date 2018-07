Banco do Brasil quer IPO de empresa de seguros em 2013

O banco federal anunciou nesta segunda-feira, em fato relevante, que pretende constituir a BB Seguridade para reunir os negócios de seguros, capitalização, previdência complementar aberta e atividades afins no Brasil ou no exterior.

A criação da BB Seguridade, ainda em fase de estudos, prevê que a realização, pela nova companhia, de uma oferta pública primária e secundária de ações em 2013, com listagem no Novo Mercado da Bovespa.

"A presente comunicação não deve ser considerada como anúncio de oferta (de ações) e a realização da mesma dependerá de condições favoráveis dos mercados de capitais nacional e internacional", disse o BB.

A BB Seguridade terá 100 por cento da BB Seguros --que engloba as participações acionárias do Banco do Brasil na BB Mapfre SH1 (seguros de pessoas), BB Mapfre SH2 (seguros de patrimônio), BrasilPrev (previdência) e Brasilcap (capitalização). Em todas essas empresas, a BB Seguros possui quase 50 por cento do capital votante e entre 50 e 74,9 por cento do capital total.

Abaixo da BB Seguridade ficará a BB Cor Participações, nova holding a ser formada que deterá participação acionária no capital da BB Corretora e, eventualmente, no de outras sociedades que atuem no mercado como corretoras na comercialização de seguros, previdência aberta, capitalização e planos de saúde e odontológicos.

O processo de reorganização dos negócios de seguros do BB começou em agosto de 2008 e envolve uma série de parcerias. Entre os sócios do BB estão, além da Mapfre, o Principal Financial Group do Brasil e a Icatu.

As ações do BB subiam 2,05 por cento às 10h42, para a 21,95 reais, enquanto o Ibovespa perdia 0,92 por cento.

(Por Cesar Bianconi)