Banco do Brasil tem lucro de R$2,944 bi no 4o tri de 2008 O Banco do Brasil anunciou nesta quinta-feira que registrou lucro líquido de 2,944 bilhões de reais no quatro trimestre do ano passado. O lucro da maior instituição financeira do país nos últimos três meses de 2008 representou um aumento de 142 por cento sobre o resultado apurado no mesmo período do ano anterior, quando o banco lucrou 1,217 bilhão de reais. (Reportagem de Renato Andrade)