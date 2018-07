Banco do ônibus apresentou falha, afirmou motorista O motorista do ônibus que atingiu duas motos hoje na Avenida Cupecê, zona sul de São Paulo, afirmou que o banco do veículo apresentou problemas pouco antes do acidente. Ao trocar a marcha, o banco teria deslizado para trás. Por causa do cinto, ele não conseguiu alcançar o volante e os pedais a tempo de impedir que o ônibus perdesse a direção.