Banco é roubado no interior de SP durante jogo do Brasil Ladrões aproveitaram o jogo de ontem entre Brasil e Chile, pela Copa do Mundo, para furtar o cofre de uma agência bancária, no bairro Ipiranga, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Foram levados pelo menos R$ 34 mil e dois revólveres calibre 38 dos vigias que estavam no cofre, que foi arrombado.