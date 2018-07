Banco faz descarte sustentável de material De janeiro a agosto deste ano, o Itaú Unibanco coletou e enviou para descarte sustentável 1,5 mil toneladas de lixo eletrônico vindos da administração central, do datacenter, das agências e do almoxarifado. Somando à coleta feita no ano passado, o banco soma até agora 5,3 mil toneladas de material reaproveitado. São computadores, impressoras, monitores e outros equipamentos eletrônicos substituídos pela instituição que foram enviados a empresas parceiras para serem reprocessados. Há um reaproveitamento aproximado de 96% do material enviado para a reciclagem - como plásticos, aço, metais e outros componentes.