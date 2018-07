Banco Mundial cancela toda a dívida de US$36 milhões do Haiti

O valor era devido à Associação para o Desenvolvimento Internacional, fundo do Banco Mundial para os seus tomadores de empréstimos mais pobres. O cancelamento da dívida deixará mais dinheiro livre para que o Haiti se reconstrua depois do devastador terremoto de 12 de janeiro.

O Banco Mundial disse que as doações para o cancelamento da dívida vieram de Bélgica, Canadá, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Japão, Holanda, Noruega, Espanha, Suécia e Suíça.

"Aliviar a dívida restante do Haiti é parte do nosso esforço para buscar todas as vias que ajudem os esforços de reconstrução do Haiti", disse o presidente do Banco Mundial, Robert Zoellick.

Depois do terremoto, o Banco Mundial ofereceu 479 milhões de dólares para a reconstrução do Haiti até junho de 2011, e também está supervisionando um fundo internacional de doações.

Instituições globais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI) cancelaram no ano passado 1,2 bilhão de dólares da dívida haitiana.

(Reportagem de Lesley Wroughton)