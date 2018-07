Banco Mundial lança fundos para infraestrutura

A crise financeira global tem causado a redução dos investimentos no setor. O plano é que os dois fundos tenham a África como foco.

"Como os países em desenvolvimento estão enfrentando os problemas da crise econômica global, tem uma importância vital que os pacotes de estímulo no mundo desenvolvido sejam acompanhados pelo apoio aos que não podem arcar com socorros bilionários", afirmou o presidente do Banco Mundial, Robert Zoellick.

O banco estima que o déficit de financiamento para projetos de infraestrutura possa estar entre 140 bilhões de dólares e 270 bilhões de dólares, à medida que o investimento cai com a crise.

(Reportagem de Anna Willard)