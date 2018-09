Banco Mundial libera verba para região serrana do Rio O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho (PMDB), assinou hoje o decreto que cria o Comitê Especial de Reconstrução Rural da Região Serrana (Ceres). Durante a cerimônia, realizada no quartel general do Corpo de Bombeiros, no centro do Rio, foram anunciadas medidas emergenciais para recuperar a agricultura da região serrana.