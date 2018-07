Banco negocia a unidade Unibanco Saúde O Itaú Unibanco assinou um memorando de entendimentos para a venda da unidade Unibanco Saúde para a Tempo Participações. O negócio prevê pagamento de R$ 55 milhões e um adicional de R$ 45 milhões, condicionado ao desempenho da Unibanco Saúde nos 12 meses subsequentes ao fechamento do negócio. Em comunicado enviado à CVM, o banco informa que a Unibanco Saúde está entre as principais seguradoras de saúde do mercado brasileiro, com cerca de 900 clientes corporativos. Já a Tempo é uma das principais empresas do País na prestação e administração de serviços de saúde.