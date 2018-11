Banco regional restringe verbas de líder da Costa do Marfim

E, no campo político, Gbagbo ficou ainda mais isolado por causa da decisão da Assembleia Geral da ONU de reconhecer a vitória do oposicionista Alassane Ouattara na eleição de 28 de novembro.

Chefes de Estado do bloco regional Ecowas se reúnem na sexta-feira na Nigéria para discutir a crise, e a imprensa marfinense disse que o grupo pode se decidir pelo envio de uma força militar de intervenção, chamada Ecomog.

Um político próximo a Ouattara defendeu nesta semana que a comunidade internacional use a força para derrubar Gbagbo. Já Charles Ble Goude, líder do poderoso movimento "Jovens Patriotas", leal ao presidente, afirmou que o envio de uma força militar estrangeira poderia fazer a Costa do Marfim mergulhar novamente numa guerra civil, como já aconteceu em 2002/03.

Autoridades eleitorais anunciaram no começo do mês a vitória de Ouattara na eleição presidencial, por uma margem de 10 pontos percentuais sobre Gbagbo. Mas o Conselho Constitucional do país, comandado por um aliado do presidente, reverteu o resultado, depois de apontar fraude de centenas de milhares de votos dados à oposição.

Distúrbios registrados desde então já causaram mais de 170 mortes, segundo o Conselho de Direitos Humanos da ONU.

Na noite de quinta-feira, ministros do Banco Central da União Monetária e Econômica do Oeste Africacno anunciaram que o banco não irá mais reconhecer a autoridade de Gbagbo como presidente, e que as verbas ali depositadas só serão liberadas para o "governo legítimo" de Ouattara.

Na véspera, o Banco Mundial já havia decido cancelar a liberação de 800 milhões de dólares, o que aumenta a possibilidade que Gbagbo em breve enfrente dificuldades para pagar salários - inclusive aos militares, cujo apoio ao presidente é considerado crucial para que ele permaneça no poder, apesar da pressão internacional.

Procurado por telefone na noite de quinta-feira, o ministro de Finanças de Gbagbo, Desiré Dialo, não quis comentar as decisões do Banco Mundial e do banco regional.

Um porta-voz do governo paralelo montado por Ouattara disse que as novas restrições são "um avanço importantíssimo rumo ao controle do poderio econômico".