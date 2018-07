Banco suíço UBS assina acordo global com a F1

Os detalhes financeiros do acordo não foram revelados. A parceira será formalmente apresentada no Grande Prêmio de Cingapura do próximo mês.

O presidente da Williams, Adam Parr, cuja equipe está perdendo o patrocínio do endividado Royal Bank of Scotland, afirmou que o mais importante no novo acordo é a mensagem que ele transmite.

"Esse é um anúncio muito significativo, independentemente do tamanho do patrocínio", disse ele à Reuters. "O fato de outro grande banco estar olhando para a Fórmula 1 como sua plataforma global de marketing é muito positivo."

O UBS recebeu ajuda financeira do governo da Suíça durante a crise financeira, depois que investimentos de risco nos Estados Unidos tiveram impactos negativos no balanço da instituição.

Na semana passada, o banco anunciou o lançamento de uma campanha de publicidade para recuperar seus clientes, após retornar aos resultados positivos este ano.

O grupo financeiro holandês ING, que era o maior patrocinador da Renault, deixou a F1 no ano passado, enquanto o Credit Suisse decidiu abandonar seu patrocínio da BMW- Sauber antes do início da temporada 2009.

Por outro lado, o espanhol Santander aumentou seu envolvimento nas duas equipes que apoia, McLaren e Ferrari.