De acordo com o Tribunal, Huascar estava em uma agência do Banco Bemge, adquirido posteriormente pelo Itaú, no Centro do Rio, quando um grupo de assaltantes invadiu o estabelecimento e disparou vários tiros. Um deles atingiu o pescoço de Huascar. Ele foi levado e socorrido no Hospital Souza Aguiar, mas não resistiu ao ferimento.