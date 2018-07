Bancos alemães podem ter perdas de US$22 bi com transporte marítimo--Moody's

Os oito principais financiadores do setor na Alemanha emprestaram um total de 105 bilhões de euros para o segmento, e um quinto desse total foi classificado como inadimplente, disse a Moody's em um relatório.

"Esperamos que a crise do setor de transporte marítimo cause problemas nos empréstimos para o setor durante 2013 e 2014, fazendo com que os bancos alemães tenham que elevar suas provisões. Isso irá desafiar suas capacidades de gerar lucro", disse a agência.

As conclusões da Moody's batem com as da concorrente Fitch, que disse no fim de novembro esperar que as perdas com os portfólios de transporte marítimo permaneçam altas em 2014, particularmente para os bancos alemães.

A Moody's identificou DVB Bank, HSH Nordbank , KfW IPEX-Bank , NordLB e sua subsidiária Bremer Landesbank como os bancos mais vulneráveis.

(Por Arno Schuetze)