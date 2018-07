Bancos anunciam investimento em transporte sustentável Bancos de desenvolvimento vão investir US$ 175 bilhões em transporte sustentável. Os oito maiores bancos multilaterais de desenvolvimento do mundo anunciaram nesta quarta-feira, durante o evento da Rio+20, um compromisso voluntário de investir US$ 175 bilhões em 10 anos para financiar sistemas sustentáveis de transporte.