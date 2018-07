Bancos assinarão 'protocolo verde' em evento com Lula Os bancos federais irão assinar hoje um "protocolo verde", um protocolo de intenções com princípios de responsabilidade socioambiental. Pelo documento, as instituições vão considerar os impactos de custos socioambientais na gestão de ativos e nas análises de riscos de clientes e de projetos de investimentos. O financiamento ao desenvolvimento com sustentabilidade ambiental também deve oferecer condições de crédito com taxas de juros, prazos de pagamentos e carências diferenciados. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco da Amazônia e o Banco do Nordeste Brasileiro (BNB) serão os signatários do protocolo, que será firmado em evento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no BNDES. O evento estava previsto para começar ao meio-dia, mas atrasou em função de conversa a portas fechadas entre o presidente Lula e 46 intelectuais, na sede do banco. Oito ministros que estão com o presidente: Dilma Rousseff (Casa Civil), José Gomes Temporão (Saúde), Fernando Haddad (Educação), Sergio Rezende (Ciência e Tecnologia), Luiz Dulci (Secretaria Geral da Presidência da República), Edson Santos (Promoção da Igualdade Racial), Paulo de Tarso Vannuchi (Secretaria de Direitos Humanos) e Nilcéa Freire (Secretaria de Direitos da Mulher). O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, não participa da reunião, mas irá à cerimônia de lançamento do Fundo da Amazônia, do protocolo verde, e do Fundo da Mudança do Clima, também na sede do BNDES. De acordo com assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, o objetivo da reunião é que o presidente Lula ouça os intelectuais sobre diferentes assuntos.